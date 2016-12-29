勇士盃烏來峽谷公益路跑 明年4月開跑

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創世基金會今天舉辦「各界勇士一起跑吧！『愛』需要你們！」記者會，開放受理報名，呼籲跑友們踴躍報名為愛奮力奔跑。

「勇士盃」烏來峽谷公益路跑記者會今天在烏來勇士廣場舉行，首先由一群來自泰雅族的勇士舞者，展現泰雅族傳統舞蹈「生命之舞」暖場，希望號召各界勇士一起來為植物人而跑。

創世基金會新店院長張淑娟指出，這次公益路跑紀念衫與完賽獎牌，是由曾榮獲105年文化部舉辦的文創之星創意加值競賽第1名心象工作室操刀，紀念衣更是結合咖啡渣及寶特瓶環保衣，衣服上的圖騰採用泰雅族傳統紋臉，具有珍藏價值。

她表示，這個社會需要更多勇士加入愛的行列，邀請大家參與於106年4月8日舉辦的「勇士盃」烏來峽谷公益路跑，一起來欣賞美麗的烏來山林，並為愛奮力奔跑。

創世指出，賽事收入扣除支出結餘，將全數支持創世植物人安養經費。路跑報名專線：（02）8667-6515分機18、19，也可以上網搜尋「勇士盃」2017烏來峽谷公益路跑官網，線上報名。1051229

(中央社)