元旦迎曙光網路看地圖 流星雨接著來

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跨年，準備迎接新年第一道曙光，台北天文館推出的「元旦曙光地圖」網址，提供3萬6000多處曙光出現時刻，另外，3日將緊接而來的是第一個流星雨「象限儀座流星雨」。

天文館表示，推出的「元旦曙光地圖」提供多處曙光出現的精確時刻，讓民眾在任何地點都能準時觀賞到今年第一道曙光。（網址為：http://tamweb.tam.gov.tw/sunrise/2017sunrise.htm。）

天文館說，迎過元旦曙光後，1月3日緊接而來的是2017年第一個流星雨「象限儀座流星雨」，是全年三大流星雨之首，極大期發生在晚上10時。

象限儀座流星雨不僅數量很多，且流星明亮，今年沒有月光影響，觀測條件極佳，最佳觀賞時間在4日凌晨0時到天亮前，每小時流星數量估計可達60至200顆，平均約120顆。

欣賞流星雨並不需要望遠鏡等特殊器材，也不限於特定的景點，只要挑選視野開闊，光害與空氣污染較少的地方，以肉眼觀賞即可。

天文館建議，適合賞星的地點通常以2000公尺以上的高山最佳，鄉村地區次之，而城市周邊的光害與空氣污染嚴重，並不適合，除目視觀賞外，也可利用相機或錄影機進行長時間曝光，以捕捉流星的身影。

因適逢冬季，氣溫寒冷，外出觀賞流星雨時一定要注意保暖；高山路面易結冰，行車要小心，手電筒請以紅色玻璃紙包覆，以免產生光害，也盡量不要使用綠光雷射筆掃向天空，以免影響他人攝影觀測。1051229

(中央社)