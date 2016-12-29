葉少爺：願支付許小妹學費到成年
酒駕害死3命的「葉少爺」葉冠亨29日假釋出獄，死者李幸容家屬不以為然，表示「他憑什麼」。葉則選擇面對媒體，坦承對家屬的虧欠一直沒減過，除了願意支付許小妹妹的學費到成年，也願意把自己的例子當成酒駕教材。
李幸容的哥哥李富盛表示，葉雖有賠償外甥女許小妹妹1000萬元，但他的恨一直都在，他不認為這就是和解，因為再怎麼樣外甥女的父母再也不可能回來，對於葉的假釋，他認為葉只要說抱歉就算了嗎？很多人都還在痛苦著。
葉冠亨出獄後則選擇面對媒體，他表示經過這麼多年，對家屬的虧欠一直沒減過，在尊重對方前提下，願盡心彌補，不過透過犯罪被害人保護協會與對方連繫，家屬回應，這件事想要就此落幕，不希望再被打擾。
對於許小妹妹，葉冠亨表示很掛心，畢竟對方父母是因他關係才不能在她身邊，他有責任及義務去照顧她，目前他能想到，也能做到的，就是去支付她的學費直到成年，畢竟她這麼小，如果換成是他，也會不知如何面對。
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(中時)
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