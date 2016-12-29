員工過勞自殺 日本電通社長引咎辭職
日本最大廣告公司電通的新進女員工高橋因受不了公司沒日沒夜的強制加班而自殺，使電通被選為今年頭號暗黑企業。她的直屬上司28日被厚生勞動省東京勞動局以「讓社員違法長時間勞動」為由函送檢方。電通社長石井直29日召開記者會承認公司缺失，隨後便宣布於1月辭職。
東大畢業的高橋選在無法休假的耶誕節跳樓自殺，當時她才24歲。她的手機裡留下被上司無情批評、加班過多吃不消、連睡覺的時間都沒有等訊息。
在高橋自殺前幾年，電通還有另一名員工因過勞自殺，可見得長時間勞動已是常態化。當時日本勞動基準監督署即要求電通改善違反《勞動基準法》的不當作法
東京勞動局28日以涉嫌違反《勞動基準法》，將電通及1名男性管理人員（高橋的直屬上司）函送檢方處理。勞動局還將全面調查電通高層是否有組織性的不當管理。
石井29日在記者會上表示，「雖然採取各種對策，很遺憾的還是發生讓有前途員工死亡的悲劇。沒能阻止新進員工的過重勞動，深感十分慚愧。」石井不等明年1月執行董事會的處分決定，便自行宣布辭去社長一職。
電通表示，儘管每個月加班時數超過80小時的員工逐年減少，但今年1月至11月仍有114人，還有少申報工作時數等情況。電通宣布今後要以「員工第一」，大力推動勞動環境改革，且擬新設負責工作管理及防止職場騷擾的專職崗位，以加速改善工作環境。
高橋自殺事件曝光後，電通為了不讓員工超時加班，辦公大樓到晚間10點就熄燈。但有電通員工向媒體透露，結果工作做不完，不得不帶回家做，在家加班還沒有加班費。
(中時)
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