高雄市第一個自造教育示範中心成立
高雄市教育局29日在小港區中山國中成立第一個自造教育示範中心，希望發揮領頭羊的帶頭作用，讓自造教育從城市到偏鄉，紮根全市的校園遍地開花。
教育部次長林騰蛟、高雄市教育局長范巽綠、高師大校長吳連賞、高師大工教系朱耀明教授、高雄市自造者發展協會理事長施文宗、Mzone大港自造執行長楊育修、中山國中校長田佳立、中山國中家長會長葉建男等共同主持揭牌。
中山國中學生也發揮創意，現場表演結合3D列印科技感的雷射迎賓舞，並由林騰蛟、教育局副長戴淑芬與學生一起擲出木飛機，象徵「自造高雄、夢想起飛」，並在機翼親筆簽名寫上祝福語，典藏在中心的光陰寶盒。此外，會場並展示各學校自造教育教學作品，分享師生精采的成果。
現場也安排「3D創意筆」師訓課程，讓大家共聚一堂學習3D創意筆。未來中心將持續透過一系列自造教育課程，並研發課程與設備，分配至學校與偏遠校區，帶動校園自造者空間營造與課程拓展。
林騰蛟表示，教育部國教署自105學年起，補助各縣市設立國民中小學自造教育示範中心，選取具備辦理自造教育良好理念，並且能提供空間與基本設施中小學，發展成為地區縣市自造教育示範中心，於學期間或寒暑假規劃辦理自造社團體驗營隊等，讓Maker教育向國中小延伸。
范巽綠表示，陸續將設立6所自造教育區域中心，鼓勵各行政區學校，加入自造教育衛星學校，協助學生接軌國際自造浪潮，翻轉教育發揮創意潛能。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。