高雄市第一個自造教育示範中心成立

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高雄市第一個自造教育示範中心，在中山國中成立。（李義攝）

學生在老師指導下，DIY展現創客實作精神。（李義攝）

高雄市教育局29日在小港區中山國中成立第一個自造教育示範中心，希望發揮領頭羊的帶頭作用，讓自造教育從城市到偏鄉，紮根全市的校園遍地開花。

教育部次長林騰蛟、高雄市教育局長范巽綠、高師大校長吳連賞、高師大工教系朱耀明教授、高雄市自造者發展協會理事長施文宗、Mzone大港自造執行長楊育修、中山國中校長田佳立、中山國中家長會長葉建男等共同主持揭牌。

中山國中學生也發揮創意，現場表演結合3D列印科技感的雷射迎賓舞，並由林騰蛟、教育局副長戴淑芬與學生一起擲出木飛機，象徵「自造高雄、夢想起飛」，並在機翼親筆簽名寫上祝福語，典藏在中心的光陰寶盒。此外，會場並展示各學校自造教育教學作品，分享師生精采的成果。

現場也安排「3D創意筆」師訓課程，讓大家共聚一堂學習3D創意筆。未來中心將持續透過一系列自造教育課程，並研發課程與設備，分配至學校與偏遠校區，帶動校園自造者空間營造與課程拓展。

林騰蛟表示，教育部國教署自105學年起，補助各縣市設立國民中小學自造教育示範中心，選取具備辦理自造教育良好理念，並且能提供空間與基本設施中小學，發展成為地區縣市自造教育示範中心，於學期間或寒暑假規劃辦理自造社團體驗營隊等，讓Maker教育向國中小延伸。

范巽綠表示，陸續將設立6所自造教育區域中心，鼓勵各行政區學校，加入自造教育衛星學校，協助學生接軌國際自造浪潮，翻轉教育發揮創意潛能。

(中時)