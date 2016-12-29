社區與學校就是旅遊點 虎尾鎮推出遊學趣護照
雲林縣虎尾鎮公所推動「小虎子走讀社區學校」，29日在中溪國小發放首批「小虎子遊學趣護照」，希望以社區學校為主軸，讓每個社區與學校都成為旅遊景點，吸引孩子進行自我學程，藉此更深入了解家鄉的歷史文化。
今天上午虎尾鎮長林文彬前往中溪國小，發放「小虎子遊學趣護照」給高年級學童，頂溪社區理事長蘇坤福、附近的平和國小、惠來國小均派員參與，小朋友拿到遊學趣護照非常開心，表示以後假日可以請爸媽帶他們到其他社區與學校「遊學去」。
林文彬說，「小虎子遊學趣護照」將在寒假前，發送給鎮內各國小約1600名高年級學童，讓孩子利用寒暑假或平日假期遊學走讀，只要完成護照上的遊學戳章，即可獲贈虎尾鎮公所社造中心提供的精美紀念品。
林文彬指出，「小虎子走讀社區學校」活動，將配合虎尾社區學校的社造教案，提供社會新鮮人就業機會，吸引更多年輕人返鄉在地服務，也就是說，由小虎子往下紮根、青虎子深入社區學校，共同打造「生活首都、幸福虎尾」。
虎尾鎮公所社造中心強調，未來將協助各社區、學校執行合作方案紮根在地營造，鼓勵社區學校自行研議走讀虎尾、走讀社區的教案，讓學校師生、家長可以共同執行走讀教案。
(中時)
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