大阪堺顯示器工廠 郭台銘吃下過半股份

圖為鴻海集團董事長郭台銘。（本報系資料照片）

在台灣鴻海旗下經營重建的夏普29日宣布，28日已將位於大阪，與鴻海合資經營的液晶面板製造公司「堺顯示器」（SDP）的一部份股份賣給鴻海董事長郭台銘的資產公司。

日本時事通信社報導，SDP受到液晶面板價格下跌等影響而業績惡化，鴻海擬將SDP納為子公司，以求早日由虧轉盈。

SDP至今是由夏普和鴻海董事長郭台銘的個人資產公司各出資39.88％共同經營的。這次的股權轉讓使夏普在SDP的股份降低至26.71％，郭台銘的資產公司的股份則占53.05％。

夏普計劃2018年度的電視銷售量要達到目前的2倍，即增加到1000萬台。鴻海考慮運用夏普的技術，在中國新設大型液晶面板工廠。這次的股權轉讓是由鴻海提出要求，夏普予以回應的，外界認為是鴻海為加強液晶電視事業的布局。

(中時)