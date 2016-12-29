Lamigo桃猿 談薪已近8成
Lamigo桃猿今年球季無緣挑戰隊史三連霸戰績還墊底，目前球團與球員陸續談薪，領隊劉玠廷表示，目前談薪已經接近8成，就像之前所說的，球隊整體薪資是上漲。
Lamigo桃猿今年因傷兵頻頻困擾，已墊底收場，不過個人表現還算出色，劉玠廷說：「除了複數年合約球員外，目前已經談定8成，預計會在1月14日開訓前全部敲定。」
目前猿隊複數年合約有，有林泓育、陳俊秀、黃浩然、詹智堯、劉時豪與林柏佑6人，今年表現優異的陳禹勳無意外將獲得加薪。
中信兄弟部分，領隊楊培宏表示，整體團隊薪資原則上是持平，球員目前全都談過一輪，有些已經達成共識，之後會分階段公布。
(中時電子報)
文章來源：中時電子報體育專頁
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