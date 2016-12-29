高雄126家友善商家認證 身障朋友更方便
高雄市29日頒發友善商家認證標章，今年有30家餐廳、商店、診所、藥局、養生按摩館等獲認證；高市從2013年至今，共有126家商家獲友善認證，這些商家的部分重要設施採用無障礙，讓身障者用餐購物就診更便利。
社會局身心障礙福利科科長方麗珍說，90坪以上的商家依法規定必須有無障礙設施，但20至90坪的餐廳、公共場所則沒有強制性，因此，高市於2013年開辦友善商家宣導訪視，針對法規規範外的20至90坪的餐廳、商店及診所，希望建構無障礙友善營業場所。
方麗珍說，身心障礙者出門用餐常因大門地面落差，或內部通路不利輪椅行進而碰壁，不然就要花許多時間查探餐廳室內狀況，也導致無法參加許多聚餐；市府提倡的友善設施包括店家出入口平順、設斜坡道、無障礙廁所或設扶手、無障礙停車位或服務鈴、大字體菜單等基本友善措施。
今天獲認證的「幸運草手工創作坊」老闆許水鸞是坐輪椅的身障者，對出入公共場所的不便體會最深刻，自己開店後，立即加入友善認證，讓店內設施方便身障者出入。
承辦的高雄市身心障礙團體聯合總會社工周姿吟說，同樣獲友善認證的「搏將食堂」老闆廖晨宏、張碩主動修繕無障礙設施，並請身障者體驗後再調整，相當用心。
該會總幹事王桂菲說，從2013年參訪友善商家800多家，至今共有126家獲認證，有些商家因店是租的，房東不同意改變設施，也有的是連鎖店有標準化設備，也不願改，但他們參訪後都會向業者提出改善的項目供參考。
社會局副局長謝琍琍說，為吸引更多商家參與，今年全國首創補助計畫，只要獲友善商家認證，每家最高補助無障礙設施設備修繕費用5000元。
(中時)
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