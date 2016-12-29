懶理門票風波 王菲酷勁現身彩排

王菲認真為明晚演唱會彩排。(kcpcl提供)

王菲現身為明晚演唱會彩排。(kcpcl提供)

天后王菲睽違6年舉行《幻樂一場 Fayes Moments Live 2016演唱會》將在明晚上海登場，即便演唱會風波不斷，一度傳出門票滯銷、票價過高等爭議，王菲今(29日)照常為演唱會彩排，絲毫不受外界流言蜚語影，全心為演唱會做好準備。

王菲演唱會開演前，風波不斷，一度傳出門票銷售不如預期，還須搭配各種贈品來賣票，不過謝霆菲日前就向媒體透露王菲演唱會門票早賣光了，自己也不會當嘉賓，間接替女友澄清門票滯銷傳聞。買不到票的粉絲們，也可透過騰訊視頻獨家轉播，收看王菲演唱會。

(中時電子報)