懶理門票風波 王菲酷勁現身彩排
天后王菲睽違6年舉行《幻樂一場 Fayes Moments Live 2016演唱會》將在明晚上海登場，即便演唱會風波不斷，一度傳出門票滯銷、票價過高等爭議，王菲今(29日)照常為演唱會彩排，絲毫不受外界流言蜚語影，全心為演唱會做好準備。
王菲演唱會開演前，風波不斷，一度傳出門票銷售不如預期，還須搭配各種贈品來賣票，不過謝霆菲日前就向媒體透露王菲演唱會門票早賣光了，自己也不會當嘉賓，間接替女友澄清門票滯銷傳聞。買不到票的粉絲們，也可透過騰訊視頻獨家轉播，收看王菲演唱會。
(中時電子報)
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