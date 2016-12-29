犯罪宣導新招！正妹女警拍月曆
農曆春節將至，新北市中和警分局發行正妹女警月曆，由女警們擔任月曆主角，宣導「防竊、防搶、反詐騙」等觀念，另外，警分局利用「中和一定強」臉書專頁擴大預防犯罪宣導，按讚分享還可以抽獎送月曆。
中和警分局長陳銘宗呼籲，民眾過年期間到人潮擁擠的地方，應注意隨身攜帶物品，切記財不露白，皮包應背於胸前，走路靠邊走並用手臂夾緊；如有大量提款，可撥打「110」請警察協助護鈔！
網路購物應慎防購物平台誤貪小便宜，接獲可疑借錢或匯款電話應詳細確認來電者身分，公務人員不會要求民眾操作ATM或至機關外的地方交付財物，多一分防範、少一分損害！
(中時)
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