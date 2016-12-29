元旦健走 柯文哲要帶熊讚造勢

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希望基金會在2004年開辦的元旦健走，明年將邁入連續第14年，希望基金會今天表示，台北市長柯文哲屆時會帶台北世大運吉祥物「熊讚」到會場，為健走和世大運造勢。

明年的元旦健走由希望基金會與台北市政府體育局共同主辦，中華電信、中華郵政、台酒公司共同贊助。

而元旦健走自2013年起，固定在花博公園圓山廣場舉辦，明年將是第5年，在同一時間、同一地點集合。從圓山廣場出發，一路行經圓山公園、美術公園、新生公園，再從林安泰古厝進入大佳河濱公園；回程沿基隆河左岸往下游走，最後穿越先前的兒童育樂中心回到圓山捷運廣場，全程約7公里。

希望基金會董事長紀政表示，新年第1天，以歡樂愉悅揭幕，從萬步走開始，是送給自己最健康、最棒的禮物與祝福，邀約大家元旦相見。1051229

(中央社)