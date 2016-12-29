俄交通部：失事軍機設備運轉異常

我要評比

俄羅斯交通部今天表示，墜入黑海的軍機設備運轉「異常」，但要斷定墜機原因還太早。

法新社報導，交通部部長索科洛夫（Maxim Sokolov）告訴記者，「顯然機上設備運轉失常，箇中原因須由專家來鑑定」；並說，初步調查結果可能會在明年1月公布。

根據路透社，俄國當局今天表示，確定25日空難原因至少需要30天時間。當時機上92人全數罹難。

任職俄國國防部的拜涅托夫（Sergei Bainetov）中將表示：「我們希望30天後再作出最後結論。」

拜涅托夫表示：「我可以確定地說，當時機上沒有發生爆炸。不過恐攻不一定會引起爆炸，所以我們也不排除恐攻的可能。」（譯者：中央社陳昱婷）1051229

(中央社)