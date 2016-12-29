女青商做公益 插畫月曆募款助弱勢

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台灣青商總會女青商暨社會關懷委員會透過服務來訓練自己，製作公益插畫桌曆，募款所得今天捐給8個有需要的團體助圓夢。

國際青年商會中華民國總會女青商暨社會關懷委員會關懷弱勢，近1年在各地宣傳，民眾捐款新台幣299元，就贈送1本公益月曆，共募得70多萬元，扣除印刷成本及運費，捐款52萬元給8個需要協助的團體。

捐款儀式今天在南投縣政府舉行，受贈單位有南投縣千秋國小棒球隊、南投縣鹿谷國小國樂團、南投縣麻煩小天使協會、台灣新移民發展與交流協會、屏東縣向陽康復之友協會、台灣兒童發展早期療育協會、新北市惜食分享網、國際單親兒童文教基金會附設台南市私立麻二甲之家。

南投縣副縣長陳正昇說，青商會長期熱心公益，積極參與社會活動，在歲末年終時刻，發起有意義的捐贈活動，讓社會感受溫暖，也希望更多企業及個人慷慨解囊，發揮愛心加入捐助行列，讓更多弱勢朋友受惠。

女青商暨社會關懷委員會主委蘇猷雅表示，青商會友秉持服務理念，以「傻瓜的精神」自願投入社會公益，同時藉此學習與成長，感謝提供優惠截角的企業及響應公益桌曆的團體、個人、青商會友，協助弱勢婦幼追尋夢想。1051229

(中央社)