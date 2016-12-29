女青商做公益 插畫月曆募款助弱勢
台灣青商總會女青商暨社會關懷委員會透過服務來訓練自己，製作公益插畫桌曆，募款所得今天捐給8個有需要的團體助圓夢。
國際青年商會中華民國總會女青商暨社會關懷委員會關懷弱勢，近1年在各地宣傳，民眾捐款新台幣299元，就贈送1本公益月曆，共募得70多萬元，扣除印刷成本及運費，捐款52萬元給8個需要協助的團體。
捐款儀式今天在南投縣政府舉行，受贈單位有南投縣千秋國小棒球隊、南投縣鹿谷國小國樂團、南投縣麻煩小天使協會、台灣新移民發展與交流協會、屏東縣向陽康復之友協會、台灣兒童發展早期療育協會、新北市惜食分享網、國際單親兒童文教基金會附設台南市私立麻二甲之家。
南投縣副縣長陳正昇說，青商會長期熱心公益，積極參與社會活動，在歲末年終時刻，發起有意義的捐贈活動，讓社會感受溫暖，也希望更多企業及個人慷慨解囊，發揮愛心加入捐助行列，讓更多弱勢朋友受惠。
女青商暨社會關懷委員會主委蘇猷雅表示，青商會友秉持服務理念，以「傻瓜的精神」自願投入社會公益，同時藉此學習與成長，感謝提供優惠截角的企業及響應公益桌曆的團體、個人、青商會友，協助弱勢婦幼追尋夢想。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。