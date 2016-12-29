葉冠亨酒駕假釋 被害家屬：憑什麼

「葉少爺」葉冠亨4年前因酒駕害3條人命死亡遭判刑今天假釋出獄，被害人家屬不滿，直呼「憑什麼」。葉冠亨受訪則說，他願以最大誠意致歉，並透過第3方與家屬協商賠償事宜。

葉冠亨2012年4月25日和朋友在高市一家舞廳通宵喝酒後，開賓士載陳岡逸等3名友人，以時速逾120公里在中華路狂飆，先撞上違規左轉的垃圾車，再失控撞死準備過馬路的婦人李幸蓉，李婦身首異處，死狀甚慘，同車友人陳岡逸頭部重創不治，肇事後葉冠亨酒測值高達0.855毫克。案發3天後李婦丈夫許明義因悲傷過度猝死，留下許小妹現由親友照顧。

李幸蓉的大哥李富盛表示，「他憑什麼假釋？」葉冠亨有賠償外甥女許小妹新台幣1000萬元，但這不代表家屬已與葉少和解，「因為我的恨一直都在。」

李富盛說，葉少雖已接受法律制裁，但小朋友的爸爸媽媽也不會回來，況且外甥女還很年幼，總是要留點錢給她，當作對小朋友的彌補，「但我不認為這是和解，我沒有跟他和解」。

「為何葉冠亨假釋大家要報導？他是名人嗎？他說對誰誰誰很抱歉，問題是抱歉就算了嗎？只有他在痛苦嗎？是很多人在痛苦。」李富盛憤恨難消，對媒體大吐苦水。

他表示，「法院判6年，他3年就出來了。」法官判決是有天花板的，不會判得比以前重，他原本只知道勞健保有天花板，沒想到法院刑期也有天花板，這樣是不可能杜絕酒駕的，反正撞死一個人頂多判6年，也沒有什麼社會責任，也不用強制戒酒或讓他永遠不能開車不能碰車。

他認為，媒體報導酒駕也沒有用，「現在酒駕還不是那麼多」，再多法律也沒用，媒體應該不要報導這個事件，而是要改變這個社會；家屬這個痛是一輩子的，也許會跟著進棺材，說不定連來生都還記得，不可能抹滅。

陳岡逸的父親陳大儒則說，事情過去就算了，葉冠亨也接受懲罰了，對葉假釋出獄他沒什麼好說的，「叫他以後自己要小心，要改過。」

至於是否跟葉男和解，陳大儒說，這個事情一直是他的前妻，即陳岡逸生母處理，他不清楚前妻是否與葉達成和解，他自己是還沒有和解。1051229

(中央社)