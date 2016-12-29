亞太校務重整 首創3新系拚轉型
教育部今天公布17所「學制」註冊率低於6成的大專校院校，其中，亞太創意技術學院指出，學校校務正重整中，將新創物業管理、建物安全科技、航空人員技術3系，力拚轉型。
少子化加上「虎年」衝擊，根據教育部公布資料，今年大學日間部學士班（或技職校院的四技）註冊率低於6成的共有17校，位於苗栗縣頭份市的亞太創意技術學院也名列其中。
亞太創意技術學院表示，少子化導致入學學生減少，部分系科停招減招因應，目前學校由跨國企業怡盛集團入主，改組董事會，改革校務組織及人事，新創及整併科系，多方並進，力拼成功轉型。
怡盛集團董事長黃平璋今年8月接任亞太創意技術學院董事長，即與教育部研商並提出校務改善計劃；明年1月，將由考試院副院長高永光接任校長。
校方表示，未來將新創「物業管理系」、「建物安全科技系」、「航空人員技術系」等3系，均與怡盛集團事業相關，積極培育產業需求人才，「讓學生學有專精，畢業就能就業」。
亞太指出，目前規畫保留文化創意設計研究所、茶陶創意設計系碩士班，未來全校仍有2個研究所、6個系，且保有日間部四技、二技、進修部二技、二專等學制。對於停招科系，將重視學生學習，使其順利畢業，或依意願取得轉系機會，並加強提升校內師資、硬體設備，有信心能夠成功翻轉。1051229
(中央社)
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