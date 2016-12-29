陳昇第23年TICC跨年：小巨蛋跳垮也不關我的事。

陳昇今和新寶島康樂隊為演唱會彩排。圖片提供／宜辰整合行銷

陳昇今和新寶島康樂隊為演唱會彩排。圖片提供／宜辰整合行銷

陳昇今和新寶島康樂隊為演唱會彩排。圖片提供／宜辰整合行銷

陳昇今和新寶島康樂隊為演唱會彩排。圖片提供／宜辰整合行銷

陳昇30、31日將在台北國際會議中心（TICC）舉行「我和你沒完沒了」演唱會，是他連續第23年舉辦跨年演唱會，他婉拒主辦單位要他去唱小巨蛋、可以多賣些票的建議，習慣在老地方開唱，他今和新寶島康樂隊彩排時，被問到小巨蛋禁止跳動超過63分貝，他一派輕鬆說：「有會議中心可以唱兩場，我已經很滿足了，小巨蛋跳垮了，也不關我的事。」

他謙稱自己曾在小巨蛋演出，因為不習慣戴耳機，覺得掌握不住那個場地。但他也感嘆自己的國家沒有適合辦演唱會的場地，是精英政治出了問題，沒有人真正為流行音樂著想，只把藝人當成茶餘飯後的戲子，他小學時就發現書唸得好的學生和音樂體育好的學生頻率對不上。

他這次演唱會以家為主題，舞台設計有家的感覺，感謝粉絲持續23年的支持，希望大家來演唱會都有回家的感覺，他的老婆、兒子也會到場同歡，趙詠華擔任嘉賓，他除了個人的招牌歌曲30多首，還送20首歌曲當作贈品，目前已排定52首歌單，相當物超所值。

他老當益壯，對於演唱會老神在在，唯一令他戒慎恐懼的是：「我的董事長要來唱！」滾石唱片董事長段鍾沂日前和他同赴鐵花村表演，自薦當他的嘉賓，且藝名都取好了，名叫「段崖」。

他每年都在演唱會上一邊演唱、一邊小酌，曾和樂手、工作人員喝掉45箱，58歲的他，笑稱隨著年齡增長，酒量越變越差，去年買的酒剩到春酒繼續喝，所以今年只預訂15箱就夠了！

他今為演唱會彩排，與老搭擋新寶島康樂隊阿Van及黃連煜載歌載舞飆唱〈拖拉庫〉、〈歡聚歌〉，現場氣氛超嗨的，三位大叔在舞台上盡情扭擺，唱跳效果十足。

陳昇笑說，彩排前他還先騎了單車與游泳，精神超級好，光是彩排就已經這麼嗨了，演出當天只怕會欲罷不能，絕對超時，要粉絲們玩得盡興。

而陳昇也將搶先於12月30日與粉絲倒數，陳昇笑說為回應很多粉絲要求一起跨年，讓大家都有機會一起跨年，反正昇式的跨年很隨性，日期、時刻不是重點，大家聚在一起比較重要啦！

(中時)