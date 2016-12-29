為無牙老母發明碎食剪刀 李俊德獲金牌

高雄市正修科技大學休閒與運動管理系副教授李俊德（左一）帶領團隊助理教授戴品欣（左二起）與學生林逸柔、馬嘉笙、謝柏安，發明在「2016高雄KIDE國際發明暨設計展」連摘4金，系主任顏克典（右一 ）同享喜悅。（呂素麗攝）

高雄市正修科技大學休閒與運動管理系副教授李俊德為無牙母親發明的「碎食剪刀」，獲專利並技轉量產。（呂素麗攝）

高雄市正修科技大學休閒與運動管理系副教授李俊德（左一）帶領助理教授戴品欣（中）與學生馬嘉笙，發明的「 睡眠呼吸中止症簡易型預測裝置」。（呂素麗攝）

高雄市正修科技大學休閒與運動管理系團隊，副教授李俊德（左起） 、助理教授戴品欣與學生馬嘉笙、林逸柔、謝柏安，發明連摘4金，系主任顏克典（右一）同享喜悅。（呂素麗攝）

許多老人家沒有牙齒，面對山珍海味只能望食興嘆，高雄市正修科技大學休閒與運動管理系副教授李俊德為了讓沒有牙齒的母親也能享受美食，發明「碎食剪刀」，已獲專利並技轉廠商量產，嘉惠更多老人家。

李俊德帶領師生團隊發明功力一把罩，所研發的「碎食剪刀」及「砧板結構」、「睡眠呼吸中止症簡易型預測裝置」、「睡眠姿勢之分析系統」，在「2016高雄KIDE國際發明暨設計展」連摘4金。

其中「碎食剪刀」及「砧板結構」已獲專利，2睡眠裝置正在申請中，李俊德表示，下一步擬將2睡眠裝置整合為一，並與醫療院所合作，造福更多人。

李俊德說，母親沒有牙齒，用一般剪刀剪食物很耗時，光是1隻蝦子要剪300下，才能讓無牙的母親吞食；而他研發的「碎食剪刀」有5面刀刃，且前端設有「搗部」，可以再將食物搗成泥，1隻蝦子只要剪5、60下再搗成泥，老人家就可食用，方便又快速，可謂「一刀在身，活用無窮」。

李俊德表示，「碎食剪刀」在台北發明展展示時很多人詢問，廠商已在募資網站集資，即將技轉量產。

而李俊德有睡眠障礙，他到醫院做睡眠呼吸中止門診要8個月才排得到，相當耗時，他與休運系主任顏克典及老師戴品欣研究，帶領休運系學生馬嘉笙、林逸柔、謝柏安及蔡崇營，花了1年多的時間，研發出「睡眠呼吸中止症簡易型預測裝置」。

他說，此裝置有如把醫院的設備簡化搬回家，功能類似，小型化，民眾可租回去。

「砧板結構」則將砧板與殺菌紫外線結合，菜刀使用後放入砧板，利用砧板內的紫外線殺菌。

(中時)