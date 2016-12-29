上班族頻起立動5分鐘 可改善心情和活力

上班族擔心久坐不利健康，美國新出爐的研究結果指出，每小時起身動一動，只需走動5分鐘，可對心情和活力帶來持續性好處。

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，研究人員發現，辦公室裡多次起來動一動，時間不用長，便足以改善心情和活力。這些「微型」活動甚至有助減輕想吃東西的欲望。

研究刊登在「行為營養及身體活動國際期刊」，作者解釋說：「上班族因累積長時間及不間斷坐著，被確認為容易受傷害的職業團體之一。」

久坐的生活型態提高糖尿病、憂鬱和肥胖等風險。

實驗顯示，5分鐘的活動可帶來許多好處。作者指出，做完「微型」運動，參與實驗者的能量和活力水平持續增加，且「心情改善、疲累感降低，也影響食慾」。

作者說：「整體而言，一整天做多次微型運動有持續性效果，而清早做單次活動，效果無法持續一整天。」1051229

(中央社)