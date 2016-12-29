反核食 洪秀柱提案要政府說清楚

我要評比

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，在國發會的「公共政策網路參與平台」提案，已超過5000份連署附議書，民進黨政府必須清楚的告訴人民，為什麼核災地區食品進口立場髮夾彎。

洪秀柱4日在行政院國家發展委員會「公共政策網路參與平台」提案，「反核電卻不反核食？政府必須給交代，人民拒絕核災食品，請民進黨政府說明為什麼核災食品進口立場髮夾彎？」

洪秀柱晚間在臉書表示，提案已超過5000份的連署附議書，要蔡政府出來說清楚。民進黨政府必須清楚告訴人民，為什麼昨非今是，為什麼要繼續用這種雙重標準、黑箱的方式來推動政策，欺騙人民。

洪秀柱說，民眾不相信政府，上街、怒吼。民進黨政府黑箱進口核災地區食品的作法，令人憤怒；民進黨為了利益，欺騙、傷害台灣人民，更違背了民主國家最基本的精神。

根據「公共政策網路參與平台」顯示，洪秀柱的提案通過附議，目前為等候機關回應階段，將於明年2月28日前回應。1051229

(中央社)