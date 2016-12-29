保障公務員 想離職長官不能刁難

考試院院會今日審議通過公務人員保障法部分條文修正草案，計13項重大變革，將於近日內函請立法院審議。為保障公務人員有不服公職之權利，增訂公務人員之辭職，應以書面為之，而上級長官不得藉故拒絕，必須遵照公務員意願核准辭職。

此外，財產請求權消滅時效期間，依其請求權性質，分為10年及2年二種，例如積欠公務員加班費，因為有年度預算考量，請求期限以2年為主。

考試院會今審議通過《公務人員保障法》部分條文修正草案，明確規範長官與部屬之間的權利義務關係，為保障公務員不服從違法命令的權利，未來若有適法疑慮，上級應書面、屬名下令以示負責。同時保障公務人員「不服公職」權利，增訂公務人員辭職，應以書面為之，除有危害國家安全之虞或法律另有規定者外，服務機關或其上級機關不得拒絕。

保訓會保障處長李俊生表示，有些公務人因為另有生涯規劃想要離職，卻屢遭主管刁難，刻意不批准，導致公務員無法順利辭職，有了此法之後，公務員即可獲得保障。

另外，修正草案也增訂公務人員於停職、休職、留職停薪期間仍具公務人員身分，但不得執行職務。不過，為保障申請留職停薪或經依法休職之公務人員之復職權利，也增訂此類人員的復職規定。為保障公務人員生命及身體安全，修正草案增訂公務人員獨自執行職務者，得視情況暫時停止執行職務。

(中時)