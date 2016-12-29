高巿警破車手集團 車手刺招財貓
新興警分局偵查隊破獲車手集團，其中20歲陳姓車手為了求財，還在左臂刺上招財貓，警方在全台逮捕7人，對方均以通訊軟體QQ做為連絡，初步統計被害人達46人，詐騙金額逾330餘萬元，全案依詐欺罪送辦。
彰化1名44歲徐姓男子遭詐騙集團吸收成為車頭，他透過網咖及朋友介紹，找來陳男等6人當下線車手，對方以傳統網路購物轉帳錯誤，要求被害人「重新」到ATM匯款，車手們從今年6月起陸續在高雄巿區以人頭帳戶金融卡領錢。
警方發現，陳男等人透過QQ通訊軟體與徐男連絡，並依取款的金額多寡，抽取3%佣金，徐男則將贓款放在不特定賣場的置物箱，再把密碼向上回報給詐騙集團上線，警方估計，截至今年底止，有46人被騙，金額達330萬元。
專案小組從提領位置，調閱監視器，發現車手作案時均變裝戴口罩、帽子，不過仍抽絲剝繭先後逮捕7人，而手臂刺有招財貓的陳男是躲到台南1處賓館睡覺時落網，睡夢中只能茫然地問說「你們怎麼找到我的？」。
(中時)
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