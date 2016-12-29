環保局怪手打死人 死者妻諒解獲緩刑

我要評比

基隆市環保局工作超過20年徐姓清潔員去年12月在天外天焚化爐，施作環保道路修補工程卻被李姓同事操作怪手迎頭擊中，導致左側顱骨凹陷，大量出血當場慘死。

檢方認為李男及監工蔡班長有過失，依過失傷害罪嫌將2人起訴。日前地方法院審理，法官考量死者家屬已原諒2人，同意給予2人緩刑，分別判處有期徒刑6個月、5個月，緩刑2年。

(中時)