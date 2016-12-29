獲贈景星勳章 許淑淨感謝教練沒有放棄她
蔡英文總統今頒授「四等景星勳章」予舉重國手許淑淨，許淑淨受勳後致詞表示，感謝家人及教練的照顧與陪伴，尤其近十年來，蔡溫義教練在生活及訓練上都給她無微不至的照顧，更在她受傷、低潮時，時刻陪伴、堅持不放棄。
許淑淨說，今天很榮幸接受總統頒授勳章，這是一份運動員的榮耀。她也感謝家人及教練的照顧與陪伴，包括吳美儀、張朝國及蔡溫義教練。
對於雲林縣政府提供各式設備與資源，及中華奧林匹克委員會長期以來的照顧，讓選手無後顧之憂，許淑淨除表達誠摯謝忱，並指出，能獲此殊榮，不是她個人所能達成，而是很多人在背後默默給予她支持，因此，她要將獲得奧運金牌的榮耀分享大家。
(中時)
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