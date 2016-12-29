入珠要加錢？男痛毆卡拉OK小姐遭判刑

林姓男子前年12月帶卡拉OK店女服務生到高雄一間賓館開房間喝酒，卻因求歡被拒毆傷對方，還強拉女方的手摸自己的生殖器，審理時林男辯稱雙方本來講好性交易，但女服務生見他有入珠要加錢才起口角，不過高雄地院不採信，依強制猥褻罪判他徒刑2年4月，可上訴。

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(中時)