《何者》佐藤健拍片虛脫路邊倒 自招曾是忌妒王
以日本社會新鮮人求職為主題，涵蓋友情、愛情、求職、忌妒與背叛等題材的話題新片《何者》，將在明年1月6日於台灣上映。
佐藤健這回擔綱主演重擔，自然壓力不小，也讓他卯足全力演出，更像是「拍片兼玩命」！一場他在深夜於路邊奔跑的殺青戲，才短短500公尺左右的距離，他竟然使出吃奶力量狂奔，甚至跑到鞋子都飛上天，更在拍完後虛脫倒在路邊，讓人不禁捏把冷汗，也見識到他的敬業。
此外，由於本片劇情涉及好友之間的忌妒與背叛，這也讓佐藤健有感而發，透露自己雖然現在沒在搞這些小情緒，但在小學跟中學期間，自己可是個不折不扣的「忌妒王」，看到朋友人氣比他高，就滿肚子忌妒心理！
佐藤健在小學跟中學時代，自爆可是個不折不扣的「超級忌妒王」。「小學的時候，班上不都有那種超人氣的傢伙，只是我並非那樣的類型。而且人氣最高的男性友人，因為跟我家住得很近，所以感情變得不錯。但因為他是人氣王，所以常有很多人主動接近他、找他玩之類的。我雖然沒有表現出來，但其實我當時對這件事，可是超級忌妒的！」
(時報周刊)
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