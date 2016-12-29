尋求兩岸新共識 陸委會籲對岸坐下來談

陸委會副主委邱垂正今天指出，對於尋求兩岸新共識，只要有利兩岸關係發展的議題，政府均會審慎研究，兩岸應持續「求同存異」，只要時機成熟，雙方坐下來談，共尋解決之道。

他表示，自520以來，政府已釋出最大善意，支持兩岸透過多元溝通管道，促進雙方了解、理性探討，維護兩岸和平穩定發展；政府持續敞開對話的大門，並全力維護兩岸現有的機制，盼望對岸認真理解與回應。

中國社會科學院台灣研究所所長周志懷日前指出，不反對在「九二共識」之外，建立具有創造性的替代性共識。

邱垂正是在行政院大陸委員會例行記者會中，回答記者提問兩岸新共識時，做了上述表示。

陸委會主委張小月日前在立法院也指出，陸委會當然有在研究「取代九二共識的新共識」，就是想說要怎樣突破現在的僵局，這是陸委會的工作重點。

對於兩岸新共識，邱垂正指出，自520以來，政府多次重申尊重1992年兩岸會談的歷史事實，在既有政治基礎上推動兩岸事務，並釋出最大善意，「希望中國大陸正面看待我們務實的論述與作為，認真理解與回應」。

他說，不論是總統也好，陸委會也好，多次提出依中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法律處理兩岸事務，並持續敞開溝通大門，致力拉近兩岸認知距離，並推出一系列友善兩岸關係的事務，中國大陸應正向看待。1051229

(中央社)