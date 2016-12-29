陸加快鐵路建設 十三五投資3.5兆人幣

我要評比

據中國網報導，大陸國務院新聞辦公室29日發表《中國交通運輸發展》白皮書，並舉行新聞發布會。發布會上，交通運輸部副部長、國家鐵路局局長楊宇棟表示，十三五期間，還將進一步加快鐵路建設與發展，計畫投資人民幣3兆5000億。

楊宇棟表示，到十三五末期，整個大陸鐵路運營里程達到15萬公里，其中高速鐵路要達到3萬公里的規模。

(旺報)