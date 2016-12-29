24小時快閃東京 鼓鼓這靠4寶

鼓鼓赴東京拍攝〈可以唷〉MV。（相信音樂提供）

鼓鼓赴東京拍攝〈可以唷〉MV。（相信音樂提供）

鼓鼓赴東京拍攝〈可以唷〉MV。（相信音樂提供）

鼓鼓赴東京拍攝〈可以唷〉MV。（相信音樂提供）

鼓鼓赴東京拍攝〈可以唷〉MV。（相信音樂提供）

鼓鼓赴東京拍攝〈可以唷〉MV。（相信音樂提供）

鼓鼓赴東京拍攝〈可以唷〉MV。（相信音樂提供）

鼓鼓赴東京拍攝〈可以唷〉MV。（相信音樂提供）

鼓鼓推出個人全創作專輯《MAKE IT REAL鼓鼓可以唷》就拿下實體和線上音樂榜單通殺的好成績，宣傳通告滿檔，他硬是抽出24小時快閃東京拍攝〈可以唷〉MV，斥資500萬元，找來多次得到「日本MTV音樂錄影帶大賞」殊榮的日本導演 KATS★MORI合作，「放浪家族」御用攝影師以及「Lady Gaga 日本專屬化妝師」奈良裕也合作。

為了歌詞中又「帥」又「跩」的態度，導演特地請出一輛「行動大型派對車」，更選在最人來人晚的傍晚啟動，讓鼓鼓在東京澀谷街頭行動開趴。拍攝當時，這台「行動大型派對車」不斷在澀谷街頭一邊繞行一邊拍攝，更大聲的放著節奏感超強的舞曲〈可以唷〉。豈料一停紅燈，路上的行人也都開始跟著〈可以唷〉的音樂熱力起舞，讓澀谷街頭彷彿真的成為一場大型派對，也讓一行人越拍越嗨、越拍越起勁。

此外，鼓鼓一人漫步在澀谷街頭，頭戴「炫光電幻眼罩」的酷帥鏡頭，是透過導演安排，在鼓鼓腰間綁上重達20公斤的特製攝影機支架，由鼓鼓「自拍」完成。由於導演希望這場景可以拍出路上空無一人的感覺，因此選在深夜進行拍攝，但卻讓鼓鼓的酷帥形象一秒破功。原來天不怕地不怕的鼓鼓，最怕老鼠，拍攝時他被暗夜街上不停被竄出的老鼠嚇得驚叫連連。

鼓鼓行程滿檔，這回也是在宣傳通告以及大陸《我相信》巡迴演唱會中擠出時間到東京拍攝，短短三天內流轉台北、上海、東京三地，也讓鼓鼓身體有些吃不消。除了隨身四寶「雞精」、「蜆精」、「人蔘液」和「枇杷膏」外，他在日本的快閃行程中也特地去了「24小時藥妝店」買感冒成藥，沒想到卻成了此趟唯一逛到的店鋪，也讓私底下就超愛去日本購物的鼓鼓大嘆：「好想要好好逛街！」

鼓鼓將在1月2日 14:00花蓮大遠百、1月22日 14:00 台北西門紅樓旁NET廣場、19:30 桃園台茂購物中心B2微笑劇場舉辦全台簽唱會。鼓鼓也即將在2月4日於台南生活美學館，以及2月5日於台中TADA方舟舉辦《MAKE IT REAL 鼓鼓 可以唷》新專輯演唱會，更多鼓鼓的活動訊息可洽相信音樂官網及鼓鼓臉書官方粉絲專頁查詢。

(中時)