警官透過杜特蒂私交 順利逮港富商綁架案主嫌

涉嫌在幕後教唆、遙控綁架案的甘嫌，今日從菲律賓押解回台。(林郁平攝)

香港富商黃煜坤去年9月遭綁架勒贖7000萬元港幣，檢警在38天後成功救出肉票，並緝獲蔡文力等7嫌到案，經向上追查，發現53歲的松山地區角頭甘俊松在幕後策劃、遙控犯案，今年3月對其發布通緝、註銷護照，令甘嫌上月欲從菲律賓出境時遭逮。刑事局今(29)日將他押解回台，但甘嫌堅不吐實，檢警懷疑幕後另有藏鏡人，將持續偵辦。

甘嫌在菲國押返前，一度以身體不適拒絕上機，眼見無法改變態勢，改口向警方說：「我也算大尾、有信用的，一定會回台」，並要求讓妻子送心臟病的藥到刑事局。但偵訊時卻掰說到菲律賓是要賣雞排，對案情三緘其口。

香港富商黃煜坤去年9月20日在新北市新店住處遭人擄走，歹徒要求家屬以比特幣支付7000萬元港幣的贖金，檢警後來在雲林縣口湖鄉荒廢農舍救出黃男，並逮捕竹聯幫松山分會分子蔡文力、同夥柯明周、丁金旺、搏擊國手徐立農、吳金旺、雲林溪尾村長蔡茂典、才廣忠等7人到案。

蔡嫌等人原本不願供出幕後主使者，遭檢方求處無期徒刑，蔡嫌後來才供出策畫這起綁架案的藏鏡人、代號「文哥」的男子就是甘俊松，坦承由甘召集人馬、提供50萬元購買做案用車輛。北院在今年5月判決蔡嫌等人有期徒刑12年不等。

檢警調查，甘嫌在案發前2、3個月即開始籌畫綁架案，8月曾在北市信義區的咖啡店與蔡嫌等人碰面商討，並提供手機、資金等，承諾蔡嫌等人事後可分得1000萬元台幣的酬勞，看管肉票的共犯每多1天就可多得10萬元。

甘嫌為製造不在場證明，在案發前5天即出境至菲律賓，但警方查出，他在案發後隔日申請了一個電郵帳號，在10月分別寄了3封勒贖信到香港東方明珠公司，並夾帶了由台灣共犯拍攝、以LINE傳給他的肉票影片，證明黃煜坤仍活著待贖。

警方成功救出肉票後，甘嫌隔天立刻從菲國轉往加拿大藏匿，今年2月又躲到馬來西亞，檢方3月函請外交部註銷其護照並發布通緝，甘嫌即行蹤成謎。

直到今年二度駐菲的聯絡官王志勇得知甘嫌可能又偷渡回菲國，靠著他與菲國總統杜特蒂在市長任內，曾經合作打擊多起詐騙及毒品案的私交，協請菲方協助，移民局在上月21日甘嫌欲出境時將他逮捕。

甘嫌辯稱，他去年計畫出國玩2年，所以才會到加拿大等國，期間還去過珠海、澳門等地。警方懷疑他經常往來兩岸4地，所以才會鎖定黃煜坤下手。但學歷不高、年紀已大的甘嫌竟會要求以比特幣付贖，令檢警研判主使者可能另有其人，甘嫌僅是第一線執行角色，晚間已將他移送北檢複訊。

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(中時)