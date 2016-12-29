木頭柄敲死同事 判賠155萬元

新北陳姓派遣工不滿張姓同事工作偷懶，今年1月底與其爭執，大吵一架，酒後返回宿舍後看見張男躺在沙發睡覺，一時惱怒拿十字鎬木頭柄，大力敲打張男頭、臉部，導致張男頭破血流，不幸喪生。陳男日前遭判13年，張男女兒則求償500多萬元，新北地院今判陳男須賠償5萬多元殯葬費及150萬元精神慰撫金，可上訴。

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(中時)