天氣冷颼颼 暖警溫暖獨居翁的心

我要評比

中和警分局中原派出所警員高峰嵐關心獨居長者。（葉書宏翻攝）

95歲張姓老翁獨居在新北市中和區連勝街，靠低收入補貼維生，又因腳疾無法行動自如，中和警分局中原派出所警員高峰嵐得知，主動自掏腰包購買泡麵及白米，與巡佐廖展昇一同前往關懷送暖，並提醒他寒流來襲要注意保暖、保重身體。

(中時)