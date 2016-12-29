財委會會期通過8法案 許虞哲：還算順利
財政委員會今晚舉行年終餐會，包括財政部長許虞哲、央行總裁彭淮南、金管會主委李瑞倉都受邀參加。會前媒體詢問本會期的感想，許虞哲表示，一個會期能有6個法案通過「這不簡單」，感謝各委員的支持，整體來看「還算順利」。
許虞哲指出，本會期包括《關稅法》與《納稅者權利保護法》2個皆通過，還有6個法案通過，「這不簡單」。至於下會期優先法案，由於立法院臨時會已列入審查《長期照護法》，待該法通過後，下會期財委會就可以審查長照財源，例如《遺贈稅法》、《菸酒稅法》等，會繼續努力。
至於外界關心稅制改革部分，許虞哲也說，股利所得皆在討論中，而《稅捐稽徵法》今天已報院審查，仍需要經過立法通過才能與美方洽談稅務資訊交換協定（TIEA），同時強調會參考委員意見，是雙向的資訊交換。
(工商)
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