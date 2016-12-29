黃奇帆卸任重慶市長 改任全國人大財經委副主委

被譽為大陸官場經濟奇才的重慶市長黃奇帆，傳出29日卸下重慶市長一職，改任大陸全國人大財經委副主任委員，重慶市長遺缺，則由重慶市委副書記張國清接任。

亞洲新聞周刊雜誌29日晚在官方微博發表快訊文章指出，中共中組部宣布黃奇帆卸任重慶市長，新任全國人大財經委副主任委員，並由市委副書記張國清接任。

文章稱，宣布卸任時，黃奇帆心情澎湃地說，在重慶的十五年，是他嘔心瀝血，全身心工作的15年。

黃奇帆入主重慶近15年，即便歷經薄熙來案，仕途也並未受影響，曾有媒體稱他是重慶政壇的「不倒翁」，加上近年來大陸各省市經濟增速，重慶多次蟬聯第一，使得黃奇帆也被譽為大陸官場的經濟奇才，過去就多次有傳聞指，他可能將上調中央，擔任財經部會要職。

(旺報)