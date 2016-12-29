SBL》菲爾普斯大三元 金酒中止跨季對戰9連敗
誰也沒想到，聯盟第1的台北達欣，竟遭排名墊底的金酒修理！菲爾普斯30日拿下26分、16籃板與10助攻的本季首次大三元演出，幫助金酒最終89比70痛宰達欣，拿下本季第4勝(12敗)，也中止跨季對戰9連敗。
上個拿大三元的SBL球員，是2012年2月15日台銀「海綿寶寶」泰勒，菲爾普斯表示，這是他職業生涯第1次大三元，先前只在高中拿過火鍋大三元，所以當最後4分鐘，金酒總教練楊哲宜打算把他換下場時，他表達了反對意見。
菲爾普斯開玩笑說：「假如那時候教練把我換下去，我會堅持留在場上，絕對不願下場。不過老實講，我應該會乖乖被換下去，不會表達什麼反對意見，畢竟我們贏球就好，我只希望下周練習量不要太凶，拜託教練了！」
這是金酒本季首次從台銀以外球隊身上贏球(前3勝都擊敗台銀)，楊哲宜說：「我們終於贏了台銀以外球隊，證明球隊這段時間的努力，防守也都達到我的要求，相信等幾名老將傷癒復出，我們實力可以更好，像是陳靖寰。」
楊哲宜回憶最後4分鐘時的場景，「菲爾普斯就走過來告訴我，他只差1次助攻就可拿大三元，可不可以不要把他換下去，既然他都已經講出口，我當然沒道理把他換下，不過隊友都知道他要搶大三元，才會一接到球就出手。」
(中時電子報)
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