酒駕害3命假釋返家 葉冠亨：先陪家人

「葉少爺」葉冠亨4年前因酒駕害3條人命死亡遭判刑今天假釋出獄，由葉母開車載回家。他說，這段時間，家人也很煎熬，回來後先陪陪家人；另外看被害家屬有何需要，也會配合。

葉冠亨傍晚返回高雄面對媒體訪問說，服刑這段期間，他對被害家屬，還是覺得很抱歉，即使現在出獄了，家屬那邊只要幫得上忙，一定盡其所能去協助，另外也會持續參加反酒駕宣導活動。

他說，想用自己的案子，當做教材，畢竟服刑這段日子酒駕案子也是層出不窮，想以自身個案，讓外界知道酒駕的嚴重性及後續會面臨的事情，希望不要再有人重蹈覆轍。

他又說，在獄中有透過被害者保護協會與家屬連繫，表達協助或接觸的意願，但對方只希望這件事就這樣落幕就好。若對方暫時不要有接觸或曝光，他也會尊重，之後有需要幫忙的，他會儘全力去做。

葉冠亨說，不想讓家人再替他承擔任何事情，畢竟自己犯錯，就要自己面對，不需要家人再替他講什麼話了，只有自己正面面對，才能解決事情。

他指出，這幾年想了很多，一來是自己年輕不會想，再者是沒有遇過這種事情，一開始措手不及，也不知道怎麼去面對。這段時間，有看過自己的新聞，也有看過網路及社會對他的批評，他都很認真的檢討及反省。

他說，面對外界對他的批評，他已有心理準備，會用正確的心態去做正確的事，這樣就好了。

至於未來生涯規劃，葉冠亨表示，會先以考理財方面相關證照為先，入監期間他有拿出大學期間的財務金融相關書籍來研讀，但沒時間去考，他會去考照印證自己的能力。

他還說，當初就讀和春技術學院差幾個學分，就可拿到畢業證書，後來入監也有就讀空中大學，修了50幾個學分，看可不可以合併拿到畢業證書，如果空大學分不可以折抵，會考慮再花半年完成學業，取得大學文憑。1051229

(中央社)