立院30日院會 國親聚焦日核災食品

明天是立法院這個會期最後一次院會，民進黨團總召柯建銘今天表示，廢清法草案可望完成三讀。國親兩黨團聚焦日本核災食品案，時力黨團關注勞資爭議處理案。

立法院這個會期將於明天結束，民進黨團祭出乙級動員令，民主進步黨團總召柯建銘晚間受訪表示，院會一開始，國是論壇、確定議程、報告事項、表決議程草案，討論事項是週二尚未表決完的國營事業單位預算案，另外，會宣讀不須協商的法案，包括專利法草案、廢棄物清理法部分條文修正草案、生技新藥產業發展條例草案、農會金融法部分條文修正等草案。

柯建銘說，廢棄物清理法草案，協商已告一段落，就等國民黨團簽字，可望完成三讀。

中國國民黨立法院黨團總召廖國棟表示，明天院會議程還未確定，需待明天各黨團提出後分別表決，才會確認議程，現在都不知道。國民黨團主要還是會提禁止日本和災區食品之類的決議等，過去已經提過很多次，但都被民進黨否決。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，時代力量黨團將在明天院會中提案，將勞資爭議處理法部分條文修正草案增列至討論事項，當時在委員會完成初審已經有共識也不用朝野協商；至於預算案表決，「不會隨國民黨起舞、不奉陪」。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，親民黨團還是會針對日本核災區食品的部分，提案請行政院長林全來立法院報告。而國營事業預算表決的部分，由於親民黨的提案都處理完了，剩下國民黨的案子，親民黨團會看狀況再來決定是否出席參與表決。1051229

(中央社)