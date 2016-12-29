一例一休加成本上漲 八方雲集漲價

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國內連鎖業者「八方雲集」今天說，受原物料成本年年上漲以及「一例一休」新制上路影響，將從明年1月1日起，調漲部分商品包含豆漿、韭菜鍋貼跟水餃、湯品的售價。

一例一休新制上路，不少業者抵擋不了人事成本費用增加，紛紛調漲商品售價。八方雲集業者今天表示，從1988年成立以來，湯品、豆漿從未調漲過，但隨著年年增加的原物料、人事成本以及新政策實行，不得不調漲部分產品價格。

業者說，從明年1月1日起，調漲25元湯品至30元，豆漿由每杯15元調漲為17元，韭菜口味水餃及鍋貼則調漲0.5元為每顆5.5元。1051229

(中央社)