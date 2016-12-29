波蘭擬購私藏藝術品 內含達文西名畫
波蘭文化部今天料將購買價值20億歐元的私人收藏藝術品，包括文藝復興大師達文西（Leonardo da Vinci）的畫作「抱白貂的女士」（The Lady with an Ermine）。
法國24台（France 24）電視頻道引述法新社報導，這幅15世紀的肖像畫畫著1名年輕女子手上抱著1隻白貂，是目前已知達文西4幅女性肖像畫中的一幅，另外3幅包括名畫「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）在內。
波蘭文化部本月稍早宣布，正在洽談收購這些藝術收藏品，如今文化部發表聲明說，今天將就這些藝術品「的確定歸屬簽署合約」。
共計有數千件的這批藝術品目前為查托里斯基王子基金會（Princes Czartoryski Foundation）所有，並收藏在南部城市克拉科夫（Krakow）的國家博物館（National Museum）。
除了達文西的畫作，這批藝術品當中還包括荷蘭著名畫家林布蘭特（Rembrandt）以及法國印象派畫家雷諾瓦（Renoir）的作品。
波蘭遭鄰國奧地利、普魯士與俄羅斯瓜分之際，伊莎貝拉．查托里斯基王妃（Princess Izabela Czartoryska）1801年收藏了這批波蘭和歐洲各國的藝術品。
波蘭文化部曾說，希望確保這些收藏永遠不會離開波蘭，不過只要這些藝術品仍為這個私人基金會所有，就有離開波蘭的可能。
木板油畫「抱白貂的女士」描繪的主角，據信是米蘭公爵（Duke of Milan）斯福爾扎（Ludovico Sforza）的少女情婦加勒蘭妮（Cecilia Gallerani），而米蘭公爵當時為達文西的贊助人之一。（譯者：中央社劉文瑜）1051229
(中央社)
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