和春：依校規葉冠亨返校無望

我要評比

「葉少爺」葉冠亨4年前因酒駕害3條人命死亡遭判刑今天假釋出獄，葉冠亨盼返回母校和春技術院完成學業，但校方則說，葉冠亨當時判刑確定，學籍被註銷，依校規無法讓他返校。

和春說，他們也很希望給更生人機會，但礙於校規無法讓葉冠亨返校補修學分。校方的校規也是依教育部規定。

葉冠亨面對媒體受訪說，當初就讀和春技術學院差幾個學分，就可拿到畢業證書，後來入監也有就讀空中大學，修了50幾個學分，看可不可以合併拿到畢業證書，如果空大學分不可以折抵，會考慮再花半年完成學業，取得大學文憑。1051229

(中央社)