胡瓜全身9處貼滿膏藥　Janet、王樂妍也變傷兵

胡瓜一身傷，嚇到白家綺、Janet。（民視）

胡瓜等人一起為跨年晚會練開場舞。（民視）

胡瓜等人一起為跨年晚會練開場舞。（民視）

胡瓜等人一起為跨年晚會練開場舞。（民視）

胡瓜等人一起為跨年晚會練開場舞。（民視）

胡瓜、Janet、白家綺一起為跨年晚會練開場舞。（民視）

民視承辦的《2017台南心時代跨年晚會》進入倒數時刻，綜藝一哥胡瓜再度領軍，帶領主持群Janet、白家綺到舞蹈教室特訓，要跟民視《我的老師叫小賀》演員群一起跳開場舞蹈，但他一現身卻被發現貼滿藥膏，原來是因為最近一個月狂練Tabata，可能姿勢不良再加上忙碌的12月睡眠不足，所以全身都是傷，從頭到腳包了9個地方。

Janet一看到胡瓜全身的傷痛時，馬上自曝跟老公剛從倫敦滑雪度假回台灣，但滑雪時為了轉頭過去笑老公跌倒，自己也在雪地摔得狗吃屎，連脖子都扭傷，所以練習跳舞時卡卡的。不過她說，她當晚會靠服裝取勝，而且一定會讓大家驚艷，因為她當晚衣服布料特別少，不過去過雪地裡辦婚禮，所以也不怕台灣的冬天了。

白家綺剛出公益專輯，她表示自己當晚會換四套衣服，一定會閃爆大家的心。只是第一次在大家面前唱跳，還是很緊張，但聽聞Janet衣服很少，她忍不住跳出來跟大家說她的布料肯定比Janet少，兩位女神較勁意味濃厚。

王樂妍包紮右手現身練舞嚇壞大家，原來是錄過年特別節目特訓以及為《舞力全開》練國標舞所致，她強調自己的舞蹈動作都是在空中被拋又被甩，導致整個背部發炎，這次被醫生命令右手不能再動了，才會綁這樣，嚇壞大家。

胡瓜練習開場舞兩次就成功，他笑說跟年輕人一起真的年輕10歲了，這次能跟兩位性感女神一起搭檔主持跨年晚會，跨年夜他算是全台灣最幸福的男人，因為有眾多美女一起陪伴跨年倒數。

(中時)