南投信義梅影映雲海 山景美如畫
受大陸冷氣團影響，連2天低溫加上雨水滋潤，南投縣賞梅勝地信義鄉新中橫的梅花終於綻放！賞梅主軸道路投59線由北而南，包括坪瀨梅區、烏松崙、火燒坪、風櫃斗和牛稠坑，寒梅吐豔、暗香浮動，預估元旦假期將進入盛開期。
信義鄉農會梅子夢工廠廠長張勝正表示，這波冷氣團還來得真是及時！也讓原本被暖冬所困惑、擔心花期趕不及踏雪尋梅活動的各梅園主人神情頓時輕鬆不少！除了元旦連假期間不必擔心遊客賞不到梅，元月8日主題活動，也剛好進入怒放期。
今天冷氣團過境，水里及信義鄉陳有蘭溪河谷出現壯觀雲海，邊賞梅還可以邊觀雲，讓不少遊客大呼過癮。
目前所知，包括自強村坪瀨溪的永松梅園、烏松崙石龜梅園及石善生園區、崁腳寮往風櫃斗的火燒坪「甲一先」營地，以及風櫃斗聚落自強國小一帶，及牛稠坑柳家梅園所屬的「秘境一」，已開3到6成。
元月8日南投縣「踏雪尋梅」系列活動主題日與往年相同，主場地選在柳家梅園；為避免交通打結，警方將有交通疏導管制，大原則是從信義警分局對面的玉山路、明德街口單向銜接投59線，北進南出。
(中時)
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