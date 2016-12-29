南投信義梅影映雲海 山景美如畫

信義鄉新中橫一帶梅花已經開始綻放，冷氣團過境，烏松崙地區寒梅襯映遠山雲海，美得像詩畫。（沈揮勝攝）

梅花盛開，手機伺候，留下美麗影像。（沈揮勝攝）

雪梅爭輝、暗香浮動。（沈揮勝攝）

賞梅兼覽雲海，民眾過癮。（沈揮勝攝）

賞梅區不乏巨大的人造林「台灣杉(亞杉)」。（沈揮勝攝）

梅影雲海相對映。(沈揮勝攝)

受大陸冷氣團影響，連2天低溫加上雨水滋潤，南投縣賞梅勝地信義鄉新中橫的梅花終於綻放！賞梅主軸道路投59線由北而南，包括坪瀨梅區、烏松崙、火燒坪、風櫃斗和牛稠坑，寒梅吐豔、暗香浮動，預估元旦假期將進入盛開期。

信義鄉農會梅子夢工廠廠長張勝正表示，這波冷氣團還來得真是及時！也讓原本被暖冬所困惑、擔心花期趕不及踏雪尋梅活動的各梅園主人神情頓時輕鬆不少！除了元旦連假期間不必擔心遊客賞不到梅，元月8日主題活動，也剛好進入怒放期。

今天冷氣團過境，水里及信義鄉陳有蘭溪河谷出現壯觀雲海，邊賞梅還可以邊觀雲，讓不少遊客大呼過癮。

目前所知，包括自強村坪瀨溪的永松梅園、烏松崙石龜梅園及石善生園區、崁腳寮往風櫃斗的火燒坪「甲一先」營地，以及風櫃斗聚落自強國小一帶，及牛稠坑柳家梅園所屬的「秘境一」，已開3到6成。

元月8日南投縣「踏雪尋梅」系列活動主題日與往年相同，主場地選在柳家梅園；為避免交通打結，警方將有交通疏導管制，大原則是從信義警分局對面的玉山路、明德街口單向銜接投59線，北進南出。

(中時)