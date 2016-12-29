內門區公所號召慈善團體 發放物資給弱勢家庭

內門區長邱瑞金（前排左二）頒發感謝狀給慈善團體，感謝她們對弱勢的付出。

在歲末年終之際，家家戶戶張燈結綵高高興興準備迎接新的一年，但是在社會的角落裡，仍有一群弱勢邊緣戶家庭，正為明天是否能夠溫飽而憂心忡忡。高雄市內門區公所號召台灣五方佛慈善會及阿蓮薦善堂於12月24、29日陸續舉辦關懷弱勢邊緣戶物資發放活動，趁著歲末年終之際，發放給內門區低收入戶及邊緣戶。

內門區公所表示，期望透過關懷活動拋磚引玉，帶動更多的善心人士與民間慈善團體共同投入社會關懷行列，與政府共同照顧家境貧困的弱勢，陪伴弱勢家庭能夠溫暖過冬。

內門區長邱瑞金表示，歲末年終正是感恩的時刻，公所特地舉辦愛心關懷物資發放活動，希望能夠將愛心溫暖地傳送到每戶需要的弱勢邊緣戶家中，在此，也特別感謝來自四方慈善團體的愛心捐贈，感謝您們的愛心，讓邊緣戶能夠暖心過冬。

(中時)