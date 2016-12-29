內門區公所號召慈善團體 發放物資給弱勢家庭
在歲末年終之際，家家戶戶張燈結綵高高興興準備迎接新的一年，但是在社會的角落裡，仍有一群弱勢邊緣戶家庭，正為明天是否能夠溫飽而憂心忡忡。高雄市內門區公所號召台灣五方佛慈善會及阿蓮薦善堂於12月24、29日陸續舉辦關懷弱勢邊緣戶物資發放活動，趁著歲末年終之際，發放給內門區低收入戶及邊緣戶。
內門區公所表示，期望透過關懷活動拋磚引玉，帶動更多的善心人士與民間慈善團體共同投入社會關懷行列，與政府共同照顧家境貧困的弱勢，陪伴弱勢家庭能夠溫暖過冬。
內門區長邱瑞金表示，歲末年終正是感恩的時刻，公所特地舉辦愛心關懷物資發放活動，希望能夠將愛心溫暖地傳送到每戶需要的弱勢邊緣戶家中，在此，也特別感謝來自四方慈善團體的愛心捐贈，感謝您們的愛心，讓邊緣戶能夠暖心過冬。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。