宮雪花穿成這樣 害司機當場撞車

宮雪花今日穿著旗袍，出席公益活動。(取自東網)

68歲資深女星宮雪花，昔日以47歲高齡參加亞姐選美，加上不符合外表的凍齡美貌走紅，還曾來台演出電視劇《家有仙妻2》，最令人印象深刻的，就是她當年一被問到年紀，就「瞬間失憶」的裝傻功夫。

宮雪花日前一身旗袍打扮，為香港某慈善活動站台，大方捐出5幅畫作與紅酒義賣，也透露近來成為香港旗袍會會長，笑稱自己熱愛穿旗袍，曾在文化大革命時期穿著旗袍搭公車，結果害得司機因為只顧看她撞車，讓宮雪花不禁自嘲：「可能是覺得我穿旗袍很怪吧！」但仍會盡心推廣旗袍文化。

(中時電子報)