核減率大減 健保署修改健保醫療費用雙審辦法
健保今年10月起試辦醫療費用核刪雙審制，經試辦一季結果發現，各健保分區核減率大於10％的件數，較去年同期大幅減少56.8％，健保署官員表示，可能與雙審核刪需二位審核醫師都同意有關，不若單審只要一位醫師同意即可，另因核刪需要二位醫師，審核人力不足，使得審核件數下降，連帶影響核刪率，健保署決自明年一月起，修改雙審辦法，維持原來單審核刪，特定情況才進行雙審。
健保署醫審及藥材組組長施如亮表示，過去健保醫療費用均為單審核刪，外界認為不夠客觀，健保署於今年10月試辦雙審制，即核刪案件需經二位審核醫師都認同才核刪，經試辦一季以來，發現減率大於10％的件數，較去年同期大幅減少一半以上。進一步分析發現，由於核刪案需二位審核醫師，在審核醫師人力未增加的情況下，人力明顯不足，導致審核案件大幅滑落，其中又以台北分局審核案件減少最多，由去年同期的6萬多件，下降至3萬5千件，因而影響核刪率。
此外，雙審制度需同一核刪案件二位審核醫師都同意才可核刪，施如亮指出，如果二位醫師意見不同、沒有交集，該案即無法核刪，也導致整體核刪率下降。
由於試辦結果，核刪率大幅下降一半以上，達到需調整修改辦法的指標，施如亮表示，健保署決自明年一月起，維持原來的單審核刪，只有特定狀況才進行雙審。特定狀況包括DRG或醫療費用案件整件核減者、住院高額或特定案件、急診案件有核減者、案件核減點數或核減率超過一定範圍者、基於醫療費用核付合理性需再徵詢第二意見者。
(中時)
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