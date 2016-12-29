展望明年 孫亞夫：川普上台兩岸面臨更多風險挑戰

2016年即將過去，展望新一年的兩岸關係走向，大陸國台辦前副主任、海協會副會長孫亞夫認為，隨著美國總統當選人川普的上台，未來兩岸關係發展將面臨更多風險與挑戰，但唯有確立體現一個中國原則的政治基礎，兩岸關係發展才有共同的基礎。此外，大陸方面應採取更有力的措施打擊「台獨」分裂活動。

孫亞夫日前接受《中評社》專訪指出，雖然台灣不少人在討論所謂「兩岸新共識」，但這目前只是學者個人看法，大陸國台辦多次重申，只有承認「九二共識」和認同兩岸同屬一個中國，兩岸關係發展才有共同的政治基礎，才能順利推進。

關於國共對話交流，孫亞夫則認為，國共兩黨自2005年以來就有交流對話機制，這不是新建立的，推動兩岸關係發展、增進兩岸同胞福祉方面，都是它本來就應該做的，並不會取代什麼人或者取代哪一個會的功能。

他也重申，台灣各個政黨只要是認同體現一個中國原則的「九二共識」，堅持反對「台獨」，大陸都願意與其交往，這不受台灣政治形勢變化的影響。

而針對今後的兩岸關係，孫亞夫表示，隨著美國總統當選人川普的上台，未來兩岸關係發展將面臨更多風險與挑戰，但大陸方面要有堅定的戰略定力和足夠的戰略信心，有能力、有條件維護和推進兩岸關係和平發展。

他認為，大陸的發展進步是決定兩岸關係走向的關鍵因素，堅持一個中國原則、堅決反對「台獨」依然能夠起到中流砥柱的作用。近二三十年來兩岸交流合作的規模與能量會繼續促進和推動兩岸交流合作，且國際社會承認一個中國的局面是穩定的。

展望2017年的兩岸關係，孫亞夫指出，大陸方面在確立體現一個中國原則的政治基礎上還會繼續進行努力，同時要採取更有力的措施打擊和制止「台獨」分裂活動。他說，對於未來兩岸各領域交流合作還可以做很多努力，也可以有新的、更多的期待。

(中時)