佐藤浩市加入《深夜食堂2》 再與小林薰共演

佐藤浩市（右）加入《深夜食堂 電影版２》演出。（圖／天馬行空）

日本影帝佐藤浩市加入電影《深夜食堂 電影版2》演出，表示「要融入新的環境通常很困難，但意外大家都接納了我。和主角小林薰也是睽違30年後再同台，感覺我們都老了呢！」小林薰則說：「我好像什麼都沒做，真正的主角應該是這間店以及料理，但最近覺得主角其實是來食堂吃飯的客人。」

小鮮肉池松壯亮此次飾演蕎麥麵店的第2代傳人，不小心戀上大他15歲的姊姊，行徑叛逆到骨子裡！他也說導演松岡錠司和小林薰2人都非常照顧他，幫助他很快地融入拍攝狀況，更大讚深夜食堂的佈景真的非常厲害。該片明（30日）在台上映。

(中時)