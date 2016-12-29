菲毒窟槍擊案7死 4青少年遇害

菲律賓警方今天表示，疑似自衛隊員涉嫌在馬尼拉以北一個「毒窟」擊斃7人，死者包括4名青少年。這是菲律賓血腥黑暗掃毒戰爭中的最新殺人案件。

路透社報導，根據警方報告，2名身分不明槍手昨天晚間騎機車前往馬尼拉北方一處警方稱為毒窟的場所，他們朝裡面的人開火後逃逸，受害者中5人當場死亡，另2人於送醫途中不治。

7名死者包括4名青少年，其中2人15歲，另2人分別為16歲及18歲。這起殺人案件發生的此時，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）準備推動國會立法，將刑事責任年齡從15歲降至9歲。

過去6個月來，已有逾6100人死於杜特蒂發動的引發爭議掃毒戰爭，約1/3死於警方行動，其他則被歸類為調查中的死亡案件。警方表示，在掃毒行動中的致死案件，都是出於自衛。

美聯社報導，高級警官法哈度（Roberto Fajardo）今天表示，涉嫌在卡羅肯市（Caloocan）犯下槍擊案的4名嫌犯之一已落網，並經生還者指認。

法哈度也說，攻擊者闖入並開始射擊時，有1群年輕男子正在據稱是毒窟的住宅內跳舞，攻擊者然後尾隨1名逃離現場男子，在鄰近住宅殺害1名孕婦與她的婆婆。（譯者：中央社廖禹揚）1051229

(中央社)