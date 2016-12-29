陸客銳減 陸委會：做最好準備來因應

我要評比

陸委會副主委邱垂正今天表示，今年以來陸客來台總人數較去年同期減少18.5%，其中團客大減29.9%；政府已對明年陸客來台旅遊的前景，做最壞打算、最好準備來因應。

邱垂正是在行政院大陸委員會例行記者會中，回答媒體提問時，做上述表示。

他強調，政府歡迎陸客來台旅遊的立場沒有改變，並持續營造優質、安全與便捷的旅遊環境；無奈兩岸政治因素，影響陸客來台，政府已做了最壞打算，及最好的準備，妥為因應。

他表示，行政院將推動明年元旦起採用國民旅遊卡的新制，促進國內旅遊市場，就是一個因應陸客來台人數銳減，降低旅遊業衝擊的具體做法。

依據內政部移民署的統計，12月1日至27日陸客來台總人數較去年同期減少44%，其中團客減少50.4%、自由行減少35.4%。

若回溯至今年1月至12月27日止，陸客來台總人數減少18.5%，其中團客減少29.9%、自由行減少1.9%。1051229

(中央社)