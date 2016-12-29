歐安組織遭駭 劍指俄羅斯

我要評比

負責維護歐洲安全穩定的歐洲安全與合作組織昨天傳出電腦系統遭到駭客入侵。媒體報導，背後的主導者是俄羅斯一個名為APT28的駭客組織。

總部位於奧地利維也納的歐安組織（OSCE）昨天證實成為網路駭客的最新受害者，電腦系統遭到駭客入侵。不過歐安組織並未說明是否有重大資訊遭到竊取。

歐安組織表示，早在11月初就已經發現資訊安全系統有狀況，資訊網路遭到駭客入侵，歐安組織立即展開回擊，儘管存在電腦資訊可能遭竊風險，但歐安組織仍能順利運作。

對於媒體直指這次事件的背後主導者可能是來自俄羅斯的駭客組織APT28，歐安組織不願證實，僅表示已經確認入侵管道，以及部分外部聯繫網絡。揭露歐安組織遭駭的法國世界報（Le Monde）報導，APT28與俄羅斯安全機構關係密切。

媒體指出，駭客的目的在損害歐安組織形象，破壞聲譽。歐安組織日前才剛提出警告，指稱烏克蘭暴力升級，反叛武裝勢力擴大暴力行動。歐安組織是目前全球唯一對烏克蘭內部動亂進行調查的國際組織。1051229

(中央社)